È stata revocata la concessione amministrativa a V.G.C. s.r.l., società che svolge le funzioni di Istituto Vendite Giudiziarie nell’ambito del circondariato del Tribunale di Bergamo.

All’inizio del 2020 Procura e Guardia di finanza avevano scoperto 70 fascicoli spariti per altrettanti immobili, altri 25 rimasti incompleti, soldi incassati indebitamente e in contanti su pratiche che non prevedevano pagamenti. Alle indagini erano seguiti gli arresti.

Nel provvedimento, firmato da Laura De Simone, presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Bergamo, si legge che “le vendite per le quali è stato incaricato l’Istituto a far tempo dal 15 giugno 2021 non sono state espletate e pertanto dovranno essere rifissate” e che ” gli esperimenti di vendita relativi alle procedure esecutive immobiliari e alle procedure concorsuali in cui l’Istituto ha sinora svolto attività di custodia gli esperimenti di asta fissati non potranno essere espletati ogni qualvolta il custode IVG non abbia già assicurato l’accompagnamento presso gli immobili degli interessati all’acquisto”.