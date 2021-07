Un poker alla prima mano, senza indugi, per far capire a tutti le intenzioni. Lo ha scartato subito il Catanzaro conquistando il tavolo delle ventiquattrore inaugurali del mercato e portando a casa i primi elementi per sistemare l’ossatura base. Mancano gli annunci – dovrebbero arrivare non più tardi della prossima settimana, dopo le visite di rito – ma sono operazioni già belle che chiuse, tutte sulla base di accordi biennali.

SI PARTE COSI’ – Matteo Legittimo il primo colpo: l’obiettivo numero uno per sistemare la difesa si accaserà in giallorosso dopo lo svincolo dal Cosenza alzando ulteriormente l’asticella di un reparto già l’anno scorso premiato come il migliore del girone e tra i meno perforati di tutta la serie C. Alberto Tentardini l’altro nome: un rinforzo in più per le corsie laterali sulle quali come già anticipato i giallorossi cambieranno tanto in questa sessione di scambi per via di scadenze contrattuali e svincoli. Altri due blitz però sono stati condotti in porto nel giro di poche ore. E sono innesti importanti che farciranno la mediana di tecnica e velocità. Francesco Bombagi è la copertina: capolavoro di tempismo di questa prima fase per Foresti e Pelliccioni – contatto, proposta e sì nel giro di un giorno e mezzo nonostante la corte serrata di Avellino e Palermo – Nana Welbeck l’extra-flash: indirizzato – così pareva – verso il prolungamento a Catania, dirottato alla corte di Calabro con le stesse rapaci modalità con cui si è tratto l’ex Teramo.

IL QUINTO SI’ – Quattro carte. Più una che andata aggiungendosi a fari spenti. Sarà giallorosso infatti anche Simone De Santis, difensore e capitano del sorprendente Matelica che la scorsa stagione ha conquistato e ben figurato nei playoff.