È il quarto di finale più atteso, il più affascinante per i valori delle squadre in campo, quasi una finale anticipata: Italia e Belgio si sfidano questa sera (fischio d’inizio alle 21) all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per strappare un pass d’accesso alla final four di Euro 2020 che si disputerà a Londra.

E sarà un po’ come tornare a respirare l’aria di casa, come nelle prime tre partite disputate all’Olimpico, perchè in quello che in tempi normali è il fortino del Bayern Monaco sono attesi circa 10mila tifosi azzurri su una capienza totale di 14.500 posti.

D’altra parte a Monaco di Baviera vivono 50mila nostri connazionali e l’occasione è di quelle uniche.

Con l’Austria l’Italia ha sofferto, ma forse meglio così: siamo tornati un po’ coi piedi per terra, consapevoli anche che contro il Belgio sarà il primo, vero faccia a faccia contro una nazionale top.

Una partita spaccata da due subentrati: Federico Chiesa e Matteo Pessina, che ora sperano in una maglia da titolare. Il primo ha più probabilità di ottenerla, ai danni di Berardi, mentre il centrocampista nerazzurra sembra partire ancora un passo dietro a Barella.

Roberto Mancini ha apprezzato il suo farsi trovare pronto, subito con la testa dentro la partita anche partendo dalla panchina: una qualità, questa, non indifferente se si ragiona sulla base dei 120 minuti e non più dei canonici 90.

Non è retorica dire che questa Italia è composta da tutti titolari: chiunque è subentrato ha sempre fatto bene, dando ampie garanzie.

Gli ultimi ballottaggi verranno risolti solo a poche ore dalla partita: oltre ai due già citati c’è anche quello tra Acerbi e Chiellini, col capitano azzurro leggermente in vantaggio sul laziale, se non altro per la sua predisposizione a fare la guerra con Lukaku.

Il Belgio, intanto, continua a fare pre-tattica su De Bruyne e Eden Hazard, due dei suoi gioielli usciti malconci dalla sfida col Portogallo: il ct Martinez sta facendo di tutto per nascondersi, ma dovrebbe riuscire a recuperare il centrocampista del City.

I “Diavoli Rossi” sono al vertice del ranking Fifa e sono determinati a trasformare numeri, coefficienti e punteggi in un trofeo da mettere in bacheca: vincere contro di loro ci aprirebbe definitivamente le porte del sogno.

Italia-Belgio, le probabili formazioni (Monaco, ore 21)

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

Belgio (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Carrasco; Lukaku. All. Martinez