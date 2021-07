Entra nel vivo la stagione delle sagre. Nel rispetto delle normative anti-Covid, in diverse località della Bergamasca vengono organizzate feste e iniziative dedicate a buona cucina e piatti tipici, ideali per trascorrere piacevoli momenti conviviali nel corso dell’estate.

Tra gli appuntamenti in programma spiccano la sagra di San Rocco negli spazi della Madonna della Castagna, il Festival del casoncello – Made in BG, la sagra degli gnocchi ripieni a Perola di Albino e molto altro ancora.

Ecco la panoramica degli eventi a Bergamo e provincia nel mese di luglio. Ricordiamo che, come sempre, potete trovate tutti gli appuntamenti consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. Inviateci e inserite le iniziative promosse in tutta la Bergamasca per diffonderne l’informazione.

BERGAMO

Anche quest’anno torna la Sagra di San Rocco. L’appuntamento è dal 2 luglio al 15 agosto nelle sere di venerdì, sabato e domenica, dietro la struttura della Madonna della Castagna nel rispetto delle regole Covid nel fresco del bosco. L’iniziativa è gestita dai volontari della parrocchia di Fontana e proporrà buona cucina casereccia utilizzando prodotti nostrani e locali.

Sino a domenica 4 luglio nel parco del Bombonera Social Pub, al Villaggio degli Sposi, si terrà il Festival del Casoncello – Made in Bg. La kermesse, giunta alla quarta edizione, si sposta rispetto allo spazio dove è nata, cioè l’Edoné, e approda in questa nuova location. Tutte le sere dalle 19 si potranno gustare i casonsèi, serviti con burro, salvia e pancetta, ma non mancheranno gli scarpinocc, stinco al forno, cinghiale in umido, formaggi e polenta e la pizza in pala alla romana. L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione telefonando tutti i giorni dalle 14 alle 18 il numero 035.0158436.

PROVINCIA

Nei sabati di luglio l’oratorio e le associazioni di Castro organizzano la sagra delle sagre. L’appuntamento è all’oratorio di Castro con un cartellone ricco di iniziative:

– 3 luglio “cacciatori”, tagliatelle con ragù di capriolo; cinghiale alla cacciatora e funghi.

– 10 luglio “cavalieri del tartufo”, spiedo con polenta e patate;

– 17 luglio “oratorio”, frittura di pesce;

– 24 luglio “Proloco”, grigliata mista (spiedino, costine, strinù, formaggio fuso e patatine);

– 31 luglio “San Lorenzo”, tagliatelle fresche della casa (ragù, funghi, tartufo).

Tutte le sere animazione: piano bar e karaoke.

Dal 6 all’11 luglio ad Arzago d’Adda si terrà “Arzago Rock”. L’appuntamento è in piazza San Lorenzo dove alle 19 aprirà la festa con servizio ristoro e alle 22 inizieranno i concerti.

Ecco il programma.

– Martedì 6 luglio alle 21 verrà trasmessa la semifinale degli europei di calcio su maxischermo;

– mercoledì 7 alle 21 verrà trasmessa l’altra semifinale degli europei di calcio su maxischermo;

– giovedì 8 si terrà un concerto di Gnola Blues Band (rock blues);

– venerdì 9 si terrà un concerto di Cisco, ex frontman dei Modena City Ramblers (folk rock);

– sabato 10 si esibirà Sugarlive Band (tributo a Zucchero);

– domenica 11 alle 21 si potrà vedere su maxischermo la finale degli europei di calcio.

Dal 9 all’11 luglio a Rovetta si terrà “Rovetta Street Food Festival”. Piazza Ferrari diventerà un vero e proprio street food con food truck, area per bambini, musica e tanto divertimento. Gli orari di apertura sono: venerdì dalle 18 alle 24; sabato dalle 11 alle 24; e domenica dalle 11 alle 22.

Dal 9 all’11 luglio a Covo si terrà “Under Water Music Fest”, nuovo festival musicale immerso nella natura. L’appuntamento è a Santa Barbara Wakeboard (località Cascina Bazzarda).

Dal 9 all’11 luglio a Cologno al Serio si terrà “Estate in fresca“. L’appuntamento è dalle 19.30 in via Circonvallazione, 33: saranno protagonisti bar, birreria, pizza e paninoteca. E’ gradita la prenotazione telefonando al numero 3477002509.

Domenica 11 luglio, domenica 1 agosto e domenica 22 agosto a Selvino torna il rancio alpino. L’appuntamento è dalle 11.30 alla sede degli alpini, vicino al Monumento dei Caduti (zona piazzale della chiesa parrocchiale di Selvino), torna il Rancio Alpino d’asporto, organizzato dal Gruppo Volontari Noi Per Loro in collaborazione con Gruppo Alpini Selvino.

Il menù d’asporto prevede polenta, salamella, formaggio, frutta, dolce, e acqua, che potrete consumare anche nei parchi dell’Altopiano, per un perfetto pic-nic all’aria aperta e in totale relax.

Dal 13 al 18 luglio ad Albino si terrà “Young’n town festival” 2021. Buona cucina della tradizione, intrattenimento e musica dal vivo.

Da mercoledì 14 a domenica 18 luglio a Perola di Albino torna la sagra degli gnocchi ripieni. L’appuntamento è nelle vicinanze della Trattoria Moro da Gigi: ad Albino si troveranno tutte le indicazioni per raggiungere la location.

Saranno cinque giorni all’insegna del gusto e della convivialità: tutte le sere e la domenica anche a pranzo si potrà gustare tanta buona cucina con piatti tipici della tradizione bergamasca. Un ruolo da protagonista spetta agli gnocchi ripieni, preparati seguendo l’ormai storica ricetta: una sfoglia di patate racchiude un ripieno di prosciutto cotto e formaggi. Verranno serviti, inoltre, casoncelli, primi con cacciagione, carni grigliate, selvaggina, polenta e… pica söta oltre ad alcune specialità dedicate all’artista Giovan Battista Moroni, illustre cittadino albinese.

A fare da cornice alla kermesse non mancheranno dimostrazioni di arti e mestieri dal vivo.

Dal 16 al 18 luglio a Seriate torna “Seriate Street Food”. L’appuntamento è in piazza Matteotti per un week-end all’insegna di street Food di qualità. Non mancheranno musica, spettacoli, animazione e spazio bimbi.

Dal 21 al 24 luglio si terrà una nuova edizione di “Rock (quasi) sul Serio”. L’appuntamento è al parco Carrara di Villa di Serio: il programma prevede una serata di stand up comedy con Daniele Fabbri e tre serate a base di musica.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle normative legate all’emergenza Covid-19, con posti a sedere distanziati. L’ingresso è come sempre gratuito, ma insieme alla prenotazione gli organizzatori chiederanno una piccola cauzione, che vi restituiremo interamente la sera dell’evento.

Sabato 31 luglio e domenica 1 agosto ad Ardesio torna “Ardesio DiVino”. Per il diciassettesimo anno consecutivo, sabato 31 luglio e domenica 1 agosto, Ardesio ospita la rassegna enogastronomica Ardesio DiVino, un viaggio attraverso i sapori della penisola..

Sono iniziate le prevendite dei biglietti d’ingresso sul sito www.ardesiodivino.it oppure agli uffici di Vivi Ardesio e Pro Loco Ardesio.

La prevendita è nominale e non cedibile.