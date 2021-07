Domenica 4 luglio dalle 17.30 nell’ambito della manifestazione della LAV Lega Anti Vivisezione in via Balme 11/c a Torino ci sarà l’inaugurazione delle quattro serrande artistiche dipinte da Pino Ruberto e prodotte dal Museo d’Arte Urbana. Questo il programma della serata: – Ore 17:30 – UNA NUOVA VESTE PER LAV TORINO Inaugurazione delle serrande artistiche … Leggi…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it