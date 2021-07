Per la prima serata in tv, venerdì 2 luglio RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Italia e Belgio, valida per i quarti di finale degli europei.

Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con “Quarto grado – Le storie”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Fascino e morte a Hollywood”; su RaiTre alle 21.20 “Una strada verso il domani – Ku’damm”; su Canale5 alle 21.15 “Adaline – L’eterna giovinezza”; su Italia1 alle 21.20 “Una ragazza e il suo sogno” e su La7 alle 21.15 “Mangia, prega, ama”. Ancora, su Rai4 alle 21.20 “Salt”; su La5 alle 21.05 “L’amore & altri rimedi”; su Iris alle 21.20 “The Sixth Sense – Il sesto senso” e su Italia2 alle 21.10 “Hates – House at the end of the street”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art night – Art rider: da Ardea a Gaeta”. Venezia, Genova, Pisa, Amalfi. Tra le famose repubbliche marinare spesso ci dimentichiamo delle altre, tra cui – Gaeta. A seguire, “Melotti”, un poetico viaggio nello studio e tra le opere di Fausto Melotti, artista e intellettuale.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Joséphine, Ange Gardien” e su Mediaset Extra alle 21.10 la replica di “Tu si que vales”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.