Lazio, i portieri per la prossima stagione saranno ancora Reina e Strakosha. Dalle scelte di Sarri dipenderà il futuro dell’albanese

In casa Lazio la situazione portieri è chiara, si ripartirà da Reina e Strakosha. Ma le situazioni dei due sono diverse, come rivela Il Corriere dello Sport. Entrambi sono in scadenza nel 2022, lo spagnolo ha sorpassato l’albanese con Inzaghi in panchina ed era un fedelissimo di Sarri al Napoli. Strakosha e i biancocelesti hanno deciso di continuare insieme, ma il rinnovo non è cosa certa.

La Lazio lo proporrà, ma non è detto che Thomas firmi. A gennaio sarebbe libero di accasarsi altrove da svincolato, soprattutto se Sarri deciderà di considerarlo il secondo di Reina.

L’articolo Lazio, delineata la situazione portiere. Reina fedelissimo, Strakosha… proviene da Lazio News 24.