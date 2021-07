Martedì, giorno del G20, un 35enne di Altamura con precedenti penali è stato arrestato dalla Polizia con le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Una pattuglia della polizia stradale di Matera, in servizio sulla statale 99, interessata al transito delle delegazioni straniere partecipanti al G20, ha notato un uomo transitare a bordo di una bici elettrica. Gli operatori di Polizia, insospettiti dalla presenza dell’uomo, non hanno esitato a fermarlo. L’uomo, allora, ha risposto lasciando cadere la bici e dandosi alla fuga. Subito dopo è stato bloccato. Per tutta risposta… Source