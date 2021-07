La società viola annuncia che Patrizia Panico sarà il nuovo coach per la prossima stagione in sotituzione di mister Cincotta. Di seguito il comuinicato del sodalizio toscano Accordo biennale tra l’allenatrice romana e il Club viola, con cui aveva concluso la propria carriera agonistica nell’estate del 2016 (21 presenze in campionato con 20 reti segnate) al termine della stagione in cui la Fiorentina aveva fatto il proprio ingresso nel calcio femminile. Panico ha avuto una lunga e strepitosa carriera da calciatrice in cui ha conquistato 10 Scudetti, 5 Coppe Italia e 8 Supercoppe, vincendo per 14 volte la classifica marcatrici della Serie A e per 2 volte quella della UEFA Women’s Champions League. Entusiasmante anche il percorso in maglia azzurra…. Source