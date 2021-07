Grande colpo in casa Renate che riesce a trovare l'accordo con la Fermana per riscattare, dopo la bella annata in prestito, l'attaccante classe '93 Tommy Maistrello. Il centravanti padovano, giunto a ottobre in Brianza, e reduce dalla migliore stagione assoluta i Serie C, caratterizzata da 36 presenze con 7 reti al proprio attivo. In virtù di questo accordo, Maistrello ha sottoscritto un nuovo contratto che lo legherà alle Source