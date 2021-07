“In un momento così complesso per la ripartenza delle imprese, ogni aiuto concreto va accolto positivamente. Apprezziamo in tal senso la scelta dei Comuni di Ancona e Sirolo di prevedere agevolazioni TARI per imprese e cittadini che abbiano subito le conseguenze della Pandemia”. E’ quanto dichiarato dal Presidente di Confartigianato Ancona Paolo Longhi.