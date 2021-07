Irpiniatimes.it

Dopo la pandemia torna il concorso di arte e poesia “Avellino in versi”, sabato 3 luglio 2021 alle ore 16:00 presso l’ex Carcere borbonico in via de Marsico nella Sala Blu di Avellino si terrà la cerimonia di premiazione organizzata dall’associazione “Il Bucaneve”, diretta dalla poetessa, Maria Ronca e patrocinata dalla Provincia di Avellino.

La cultura che non si ferma e parte dai luoghi da abitare, dalle emozioni del tempo sospeso e dalle nostre migliori risorse artistiche e poetiche. Un incontro che rinnova la voglia di ripartire con una marcia in più e con il desiderio di fare. Il lavoro prosegue e si consolida con il supporto di una valida giuria tecnica, composta: da Gaetana Aufiero, da Paola De Lorenzo, Luigi Mainolfi e Vera Mocella. Tanti gli ospiti che ci accompagneranno durante la serata l’artista, Dorotea Virtuoso, la cantante, Serena Pagano, la sassofonista, Renata Alves.

