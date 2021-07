CAMPOBASSO – Il nuovo Portale di destinazione turistica del Molise è on line. Si chiama ‘Visitmolise’ e, come lo definisce l’assessore regionale Vincenzo Cotugno, “è un tassello importante per le strategie di marketing territoriale del Molise, adesso dovrà essere il territorio a riempirlo di contenuti per la migliore promozione della nostra regione”.

Cotugno parla poi di “un lavoro di squadra, Regione, Sviluppo Italia Molise e l’ATI Suggesto, per arrivare a dotarsi di una piattaforma digitale all’avanguardia che contribuisca a migliorare la visibilità del Molise nei confronti del mercato turistico globale”.

