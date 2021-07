Grave incidente nel pomeriggio di sabato 3 luglio a Cassiglio, in alta Val Brembana.

Un’auto, con a bordo quattro persone, è uscita di strada mentre percorreva la provinciale 6 del paese, poco dopo le 16. Subito le condizioni di una delle persone a bordo sono parse molto critiche, tanto che è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che si è alzato in volo pochi minuti dopo da Sondrio.

Ad avere la peggio è stato un ragazzo di 22 anni, trasportato d’urgenza in ospedale a Bergamo, in codice rosso: le sue condizioni sono molto gravi.

Le altre tre persone a bordo dell’auto incidentata sono rimaste ferite in modo non grave. Una è stata portata a San Giovanni Bianco e non è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre all’elisoccorso, anche un’ambulanza, un’automedica e i carabinieri di Zogno.