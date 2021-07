L’Inter ha inserito da tempo il nome di Nicolò Barella sotto la categoria incedibili: pronto il rinnovo per il centrocampista

Incedibile. Questo lo status di Nicolò Barella all’Inter. Come sottolinea Gazzetta.it, nei mesi scorsi qualche sondaggio prestigioso non è mancato (soprattutto dalla Premier League e Bundesliga), ma Suning non ha mai preso neanche minimamente in considerazione l’eventualità della cessione: come privarsi di quello che i tifosi considerano il capitano del futuro? Un futuro che, prima o dopo, porterà Nicolò a rivedere anche il contratto.

L’ingaggio attuale è da 2,5 milioni di euro, la scadenza è fissata al 30 giugno 2024. Non c’è urgenza di ritoccare e allungare in tempi strettissimi, tuttavia prossimamente i discorsi per un adeguamento con rinnovo già sfiorati a campionato in corso potrebbero ripresentarsi, verosimilmente dal post-Europeo. Il periodo storico non permette spese folli, l’Inter sta procedendo in una certa direzione rivolta ad abbassare il monte-ingaggi, ma non appena ci saranno più margine e ossigeno Suning non si tirerà indietro: facile che si possa arrivare a 4 milioni (con bonus in aggiunta). Barella è una certezza, il futuro dell’Inter passerà da lui. Magari con un nuovo contratto e una fascia al braccio.

