Belluno, 03 – 07 – 21 Poco prima delle 15 la Centrale del Suem è stata allertata per un ciclista caduto dalla propria mountain bike scendendo dalle Ronce in Nevegal. L’uomo, che si trovava con la moglie e altre persone, era in discesa lungo la strada sterrata che porta a località Crede, nei pressi di casera Masot, quando su un tornante è finito a terra e ha sbattuto la testa. Una squadra del Soccorso alpino di Belluno ha caricato sul fuoristrada medico e infermiere dell’ambulanza, fermatasi a Crede, e li ha trasportati da P.D.C., 52 anni, di Belluno, per prestargli le prime cure. Con un verricello di 25 metri, sono poi stati sbarcati tecnico di elisoccorso ed equipe medica dell’elicottero di Treviso emergenza, sopraggiunto nel frattempo. Imbarellato, l’infortunato, con un probabile trauma cranico e dolori alle spalle, è stato recuperato e trasportato dall’eliambulanza all’ospedale di Belluno. I soccorritori hanno accompagnato a valle la moglie portando anche le due biciclette.

L’articolo Cade in mountain bike scendendo dalle Ronce proviene da Bellunopress – Dolomiti.