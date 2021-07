Calciomercato Inter: l’obiettivo Dumfries potrebbe sfumare, il PSV chiede troppo. Sullo sfondo c’è ancora la pista Lazzari

Denzel Dumfries è stato accostato all’Inter nelle ultime ore con insistenza a tal punto che il Telegraaf parla di un viaggio verso Milano da parte dell’esterno olandese e del suo agente Mino Raiola.

Alfredo Pedullà, però, conferma come l’affare non sia in dirittura d’arrivo: «Dumfries piace all’Inter ma ha dei costi e dall’Olanda corrono troppo: nessun viaggio in corso verso Milano»

Con Hakimi direzione PSG l’Inter ha urgente bisogno di un sostituto. Se Dumfries è difficile, l’obiettivo più facile è Bellerin, mentre Lotito per Lazzari chiede 25 milioni.

