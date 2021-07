Salvatore Sirigu è pronto a risolvere il suo contratto con il Torino che nel frattempo ufficializza l’arrivo di Etrit Berisha

I destini di Salvatore Sirigu e del suo Torino sembrano essere pronti a dividersi per sempre. La dirigenza granata, come riporta Sky Sport, ha ufficializzato pochi minuti fa l’arrivo dell’estremo difensore albanese con un contratto della durata di tre anni che lascerebbe all’ex Psg davvero pochissimo spazio di azione.

Il dopo Sirigu è di fatto cominciato e, proprio per questo motivo, il numero uno sardo avrebbe chiesto la risoluzione del suo contratto con il Toro per poter andare verso un’altra direzione. Come riporta anche La Stampa, il giocatore andrà via con le stesse modalità di acquisto di quattro anni fa, «senza pretese di incasso da parte del club» le cui casse si libereranno di un contratto di due milioni.

Quale sarà il futuro del secondo portiere azzurro? Cagliari lo aspetta?

L’articolo Calciomercato, Sirigu pronto a rescindere il contratto. Per il Torino c’è Berisha proviene da Cagliari News 24.