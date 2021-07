Per una pista che è andata complicandosi, destinata forse a spegnersi nelle prossime ore, un’altra che si è aperta in alternativa, disegnando scenari di possibili ritorni. Pare ormai difficile che Davide Petrucci possa dire sì al Catanzaro dopo il sorpasso nella trattativa da parte del Perugia: il club giallorosso nei giorni scorsi lo aveva messo nel mirino, avvicinato su indicazione di Calabro e sedotto con una sostanziosa proposta biennale, ma la possibilità di non abbandonare la cadetteria, di rimanerci anziché lottare per riconquistarla – pur da protagonista ed in un progetto ambizioso – avrebbe convinto il centrale ex Cosenza a virare con più decisione sulla via umbra.

MI RITORNI IN MENTE – Capitolo quasi chiuso, il suo. E caccia alle alternative come anticipato già aperta in via Gioacchino da Fiore. Detto di Federico Carraro della FeralpiSalò, nome già annotato sul taccuino di Pelliccioni nelle settimane precedenti lo start del mercato, è il brasiliano Ronaldo Pompeu Da Silva il profilo che al momento starebbe stuzzicando di più la fantasia. A Catanzaro già nel 2013 con Cozza in panchina – tredici presenze, nessuna rete – il verdeoro ne ha fatta di strada da allora consolidando la propria esperienza tra i cadetti e toccando anche la massima serie con la maglia dell’Empoli; da due stagioni perno forte del Padova, ha puntati addosso anche i fari del Frosinone.

LA STRETTA A DESTRA – Si proverà a riportarlo a corte, perché è proprio uno con le sue caratteristiche di palleggiatore geometra ciò che si cerca per la cabina di regia in mediana. Gamba e fisico invece le prerogative richieste per la corsia di destra che si sta pensando di affidare a Gabriele Rolando di proprietà della Reggina, reduce dall’esperienza semestrale di Bari. I contatti per indirizzarlo al giallorosso sono già stati avviati e l’agreement con gli amaranto potrebbe siglarsi a breve sulla base di un prestito.

TRA I PALI – Pure per ciò che concerne il ruolo di vice Branduani i ragionamenti sono aperti: sotto i riflettori c’è Michele Avella della Casertana ma bisognerà prima capire quale piega prenderà la crisi dei campani.