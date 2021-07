Claudia Cretti, venticinquenne paraciclista professionista, originaria di Costa Volpino in provincia di Bergamo, sarà premiata martedì 6 luglio dal Consiglio regionale “per la sua tenacia e la capacità di rialzarsi, ritornando a vincere con passione ed entusiasmo”.

La cerimonia di premiazione si terrà al Belvedere di Palazzo Pirelli alle ore 12.30, nella pausa dei lavori della seduta consiliare: l’evento è stato promosso dal Consigliere Segretario Dario Violi e vedrà presenti il Presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi insieme agli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza, oltre ad Assessori e Consiglieri regionali in prevalenza dei territori di Bergamo e Brescia.

Medaglia d’argento nella specialità “inseguimento a squadre donne” ai Campionati del mondo juniores su pista nel 2014 a Seul e medaglia di bronzo nella specialità “scratch” ai Campionati europei juniores su pista nel 2014 in Portogallo, nel 2017 durante la settima tappa del Giro d’Italia femminile, Claudia Cretti è vittima di un brutto incidente dove batte violentemente la testa: la conseguenza è un trauma cranico che la lascerà in coma per tre settimane.

Nonostante il grave infortunio, Claudia recupera subito la voglia di correre in bici, e dopo molti allenamenti specifici in palestra a Bergamo, torna a gareggiare come atleta paralimpica con il Team Femminile “Born to Win” di Roberto Baldoni. L’atleta orobica è così riuscita a coronare un suo grande sogno e obiettivo, tornando in sella con le più forti atlete italiane e internazionali della categoria Elite: vince la prima medaglia nel 2019 a Bassano del Grappa e la seconda lo scorso aprile nelle finali nazionali di Marina di Massa, fino ad arrivare alla più recente medaglia d’argento nella Coppa del Mondo di Paraciclismo a Ostenda in Belgio.

Il riconoscimento che martedì le tributerà il Consiglio regionale vuole essere anche di buon auspicio perché possa essere grande protagonista alle prossime Paralimpiadi di Tokyo.