Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha convocato un’assemblea d’urgenza per mercoledì 7 luglio: i punti su cui discutere

Attraverso la pubblicazione di un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha convocato un’assemblea in via d’urgenza (come si legge).

Tra i punti segnati nel comunicato sopra citato, ci sono: le misure per la sostenibilità del sistema calcio; la verifica dei poteri; la discussione sui diritti tv per i campionati di Primavera 1 e Primavera 2; la discussione sulle offerte per i pacchetti non esclusivi di Coppa Italia e Supercoppa per il territorio italiano, oltre ai diritti da vendere per il territorio estero.

L’assemblea si terrà il prossimo 7 luglio e verrà eseguita esclusivamente in videoconferenza.

L’articolo Lega Serie A, convocata d’urgenza l’assemblea per il 7 luglio proviene da Lazio News 24.