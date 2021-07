Non mancano le iniziative nel week-end a Bergamo. Tra gli appuntamenti spiccano lo show di Leonardo Manera e Alessandro Milan al Lazzaretto, mostre e teatro per bambini.

Ecco la panoramica degli eventi organizzati in città sabato 3 e domenica 4 luglio.

BERGAMO

SABATO 3 LUGLIO

– Alla Gamec mostra dedicata a Regina Cassolo Bracchi

– Alla Gamec la prima mostra personale di Daiga Grantina

– A Palazzo della Ragione mostra di Ernesto Neto

– Al Lazzaretto show di Leonardo Manera e Alessandro Milan

– Torna la Sagra di San Rocco

DOMENICA 4 LUGLIO

– Alla Gamec mostra dedicata a Regina Cassolo Bracchi

– Alla Gamec la prima mostra personale di Daiga Grantina

– A Palazzo della Ragione mostra di Ernesto Neto

– Torna la Sagra di San Rocco

– 58° Festival: Bergamo, due concerti all’aperto