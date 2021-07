L’Italia di Mancini batte 2-1 il Belgio a Monaco di Baviera e si qualifica per le semifinali di Euro 2020. E fa sognare. Martedì prossimo a Wembley, a Londra, affronterà la Spagna per giocarsi un posto in finale.

Gli azzurri sono andati presto in gol con Bonucci al 14′, ma la rete è stata annullata per fuorigioco.

Azzurri in vantaggio al 30‘grazie a un gran gol di destro di Nicolò Barella che ha recuperato una palla persa dal Belgio appena fuori area. Al 40’, il raddoppio con un tiro di Lorenzo Insegne. Nel recupero, Doku è caduto in area su intervento di Di Lorenzo e il rigore concesso dall’arbitro al 46′ è stato trasformato da Lukaku per il 2-1. Nella ripresa l’Italia ha resistito, portando a casa il prezioso passaggio del turno.