Maggiore impegno per l’abbattimento delle barriere architettoniche e istituzione del disability manager. Questa la ricetta del movimento civico Matera 2029 per rendere la città dei Sassi una città realmente accessibile, sicura ed inclusiva. “Le tematiche che riguardano inclusione e accessibilità per tutti sono al centro dell’azione del movimento civico che – ribadiscono- ha anche sollecitato l’amministrazione comunale affinché venga istituita la figura del disability manager: un professionista al quale spetta il compito di svolgere un’azione di consulenza permanente a supporto delle… Source