Mercato professionisti in pillole, 2 luglio SERIE A Embolo – Milan 40% – Il primo affondo, poi la frenata. Concorrenza terribile in Premier League, Arsenal su tutti, ma anche Everton. Ci vorrà un capolavoro per assicurarsi il talento svizzero SERIE B Valoti-Monza 80% – Affare in dirittura d'arrivo e altro centrocampista di eccellente qualità consegnato a Giovanni Stroppa. Manca solo l'annuncio, fino ad allora un pizzico di prudenza non guasta SERIE C Fischnaller – Cosenza 40% – Radar accesi sull'attaccante del Sudtirol, al momento i calabresi hanno mosso i primi passi. Presto in gioco i carichi pesanti.