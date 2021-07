Mercato professionisti in pillole, 3 luglio SERIE A Marquinhos – Juventus 20% – Per adesso quella lanciata dai media francesi sembra una semplice suggestione. Ma l'arrivo di Sergio Ramos potrebbe aprire le porte a un clamoroso trasferimento dell'ex difensore della Roma. Il quale non disdegnerebbe affatto il ritorno in Italia SERIE B Sabiri-Ascoli 30% – Con ogni probabilità il destino del talento bianconero sarà all'estero. Francia, Spagna e Portogallo sono campionati più adatti alle sue caratteristiche e l'Ascoli ha capito che molto probabilmente lo perderà SERIE C Paponi – Ancona/Matelica 50% – Un ritorno a casa più che possibile per il centravanti, reduce da una stagione disastrosa a Padova, con neanche un gol… Source