Arrivano nuove conferme su quella che sarà la nuova maglia della Lazio per la prossima stagione: la casacca sarà verde

Una vera e propria rivoluzione è in atto in casa Lazio e sta investendo tutto, dalla guida tecnica alla nuova maglia. Infatti, dopo aver annunciato l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri, la società è pronta anche a stravolgere la tradizionale casacca biancoceleste.

Come riportato anche da La Repubblica, la prima maglia della prossima stagione cambierà colore e sarà verde acqua. Una scelta che ha scatenato la rabbia dei tifosi sul web, indignati per l’abbandono della tradizione: la speranza è che il colore del cielo compaia almeno su una delle altre due maglie.

