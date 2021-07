Oggi per la Salernitana è il giorno della verità e della decisione: attesa infatti per la risposta della Figc

Il giorno della verità. Può essere descritto così quello che accadrà in giornata per il futuro della Salernitana. Un qualcosa che pare ancora tutto da decidere, ma nella giornata di ieri Lotito e Mezzaroma avrebbero confermato e scelto la strada del trust. L’ultimo incontro è avvenuto a Roma negli studi del notaio Votta per modificare l’atto istitutivo del Trust Salernitana 2021.

A mancare però, come riportato da Il Corriere dello Sport, è l’approvazione della Figc. Intanto la Pec, contenente tutte le correzioni richieste, potrebbe esser inviata già in mattinata. Ora non resta che attendere se la Federazione riterrà introdotte tutte le modifiche inequivocabili richieste. Un città intera è con il fiato sospeso.

