SASSARI. Era riuscito a ottenere la fiducia di un anziano medico, affetto da patologie neurologiche, millantando l’appartenenza alle forze di polizia e la disponibilità di denaro e titoli. Al professionista ottantenne aveva anche fatto credere di possedere abitazioni di prestigio in Costa Smeralda e numerosi quadri d’autore, presentandogli documentazione falsa per carpirne la buona fede. In questo modo Paolo Diego Augias, sassarese di 53 anni, ex carabiniere, sarebbe riuscito – secondo le accuse – a farsi consegnare dal medico circa 150mila euro.



Dopo la denuncia dei familiari la Procura della Repubblica aveva aperto un’inchiesta per truffa. Ieri mattina il giudice dell’udienza preliminare Antonello Spanu ha rinviato a giudizio l’ex militare, difeso dall’avvocato Claudio Mastandrea, con l’accusa ancora più grave di circonvenzione di incapace. A metà novembre l’uomo dovrà presentarsi in tribunale per la prima udienza del processo davanti al giudice Giulia Tronci. In caso di condanna rischia un pena da un minimo di due a un massimo di sei anni.