Se tutte le squadre si iscriveranno regolarmente al campionato di Serie D, si potrebbero avere nella prossima stagione 172 formazioni, 10 in piu' delle 162 previste dal format. Nell'ultimo campionato hanno partecipato 166 società, ma a queste, per la nuova Serie D, vanno tolte le 9 promosse in Serie C e le 18 retrocesse in Eccellenza. Dalle 139 rimanenti si aggiungono poi le 8 retrocesse dalla Serie C, il Trapani che puo' chiedere l’iscrizione in serie D in sovrannumero e le 24 promosse dall'Eccellenza. Si rischia così di avere 5 gironi da 20 e 4 gironi da 18. Source