Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 14.00 – Le parole di Gabriele Gravina – Il presidente della FIGC ha parlato a margine della conferenza stampa di Gianluca Rocchi, nuovo designatore di CAN A e B. Le sue parole.

Ore 13.15 – Le parole di Rocchi – L’ex fischietto è il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B. Le sue parole.

Ore 12.30 – Sampdoria, ecco Faggiano – Accordo vicino tra l’ex direttore sportivo del Parma e il club blucerchiato. I dettagli.

Ore 12.00 – Juve, vicino il rinnovo di Dybala – Allegri avrebbe convinto l’attaccante argentino a rinnovare. I dettagli.

Ore 11.00 – L’Empoli si assicura Vicario – Niente Genoa per il portiere del Cagliari che giocherà in Toscana. I dettagli.

Ore 10.30 – Idea Tadic per il Milan – Il club rossonero starebbe pensando al giocatore dell’Ajax per aggiungere fantasia a centrocampo. I dettagli.

Ore 10.00 – Berisha al Torino – L’ex portiere di Spal e Atalanta è un nuovo giocatore del Torino. Il comunicato ufficiale.

Ore 09.30 – Musso saluta l’Udinese e passa all’Atalanta – Juan Musso, sul suo profilo Instagram, ha salutato l’Udinese dopo il passaggio ufficiale all’Atalanta. LE SUE PAROLE

Ore 09.15 – Strootman è un nuovo giocatore del Cagliari, ufficiale: il comunicato – «Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’arrivo in rossoblù del calciatore Kevin Strootman che si trasferisce dall’Olympique Marsiglia in prestito sino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per la stagione successiva».

Ore 08.00 – Infortunio Spinazzola, le prime indiscrezioni: rottura del tendine d’Achille – Problema fisico molto più grave del previsto: come riporta Sky Sport, infatti, Spinazzola avrebbe riportato la rottura del tendine d’Achille.

