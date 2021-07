Irpiniatimes.it

Dalla pagina Facebook dell’Aipa Canile di Atripalda, pubblichiamo il post dove i volontari hanno salvato un cucciolo abbandonato che in tutti i modi è riuscito a sopravvivere, mentre il suo fratellino a 4 zampe non ce l’ha fatta.

Il post:

L’uomo si ritiene superiore al creato…si, la sola spiegazione al gesto di chiudere due esseri viventi in una busta di plastica e buttarli nei rifiuti. Per giorni hanno lottato contro la morte, l’altro non ce l’ha fatta, lui si, arrancava trascinandosi la busta con il corpicino del fratello esanime sul bordo strada, non lo ha abbandonato . Ecco cosa ci insegnano questi figli del Creato. Gli occhi trafitti da forasacchi, un sacchettino di pulci disidratato e affamato. Davvero uno spettacolo che non rende onore alle nostre Genti che dovrebbero , postcovid, dispensare Amore, Affettività ,senso civico, rispetto sovrano e fraterno in ogni direzione

