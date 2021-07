Mario Balotelli sembra aver trovato squadra: l’attaccante classe 1990 è vicino al club turco dell’Adana Demispor. Le parole del presidente

Il presidente dell’Adana Demispor Murat Sancak, club neopromosso nella massima serie turca, ha parlato ai microfoni di A Spor di Mario Balotelli.

«Con Balotelli abbiamo quasi raggiunto l’intesa, diciamo che siamo all’85%. Mario ci ha detto che vuole venire da noi, verrà in Turchia la prossima settimana. Se troveremo l’accordo allora vestira la nostra maglia. Vuole avere successo con noi per andare al Mondiale in Qatar».

