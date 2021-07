A due giorni dalla semifinale di Euro 2020, Nicolò Barella ha parlato in conferenza stampa. Le parole del centrocampista azzurro

Mancano due giorni alla semifinale di Euro 2020 che vedrà l’Italia contrapposta alla Spagna. Nicolò Barella, uno dei protagonisti assoluti della strabiliante partita contro il Belgio, ha parlato in conferenza stampa del legame speciale con la sua terra, la Sardegna. Il centrocampista sardo si ispira a Gigi Riva, ecco le sue parole.

«Segnare un gol è sempre un’emozione. Farlo all’Europeo è ancor più bello. Per me il gol è bellissimo, aiutare la squadra è ancora meglio. Per quanto riguarda Riva, dico che è un mito, irraggiungibile, quel che farò nella mia carriera sarà bellissimo. Spero di avvicinarmi e di rendere orgogliosa la Sardegna».

L’articolo Barella: «Spero di diventare come Riva e di rendere orgogliosa la mia Sardegna» proviene da Cagliari News 24.