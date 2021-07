Calciomercato Lazio, il PSG deve vincere la concorrenza del Tottenham per Joaquin Correa: attese novità nei prossimi giorni

Importanti novità quelle riportate da Sportitalia sul calciomercato della Lazio: Joaquin Correa è infatti sempre più lontano dal club biancoceleste, con i francesi del PSG in pole per assicurarsi il trequartista. Tuttavia Leonardo deve stare attento alla concorrenza del Tottenham, pronto a fare carte false per superare il club francese.

Le prossime settimane saranno decisive per la conclusione della trattativa. L’uscita di Correa potrebbe infatti sbloccare finalmente il mercato in entrato della società di Lotito, con Sarri smanioso di ricevere i primi rinforzi.

L’articolo Calciomercato Lazio, Correa tra PSG e Tottenham: le ultime proviene da Lazio News 24.