Il nome di Damir Ceter, attaccante di proprietà del Cagliari, è stato accostato all’Ascoli ma il Presidente del club smentisce le voci di mercato

In questi giorni, il nome di Damir Ceter, attaccante del Cagliari, è stato più volte accostato all’Ascoli guidato da Andrea Sottil. A smentire la voce di una trattativa in corso è proprio il Presidente del club marchigiano Massimo Pulcinelli che sulle pagine de Il Corriere Adriatico, ha parlato di un semplice interesse per il giocatore colombiano.

