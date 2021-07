Correa PSG, può essere la settimana decisiva. Nell’affare potrebbe entrare Sarabia, ma la Lazio vuole un conguaglio più alto

Igli Tare attivissimo sul mercato sia in entrata che in uscita, Sarri attende fiducioso le mosse del ds della Lazio. Se per Hysaj e Felipe Anderson i discorsi sembrano pressoché chiusi, si attendono novità sul fronte Correa al PSG. L’argentino piace molto a Leonardo, e avrebbe proposto Sarabia come contropartita.

Secondo Alfredo Pedullà, il profilo dello spagnolo è gradito ai biancocelesti e si può chiudere su queste basi. Il club di Lotito però vorrebbe un conguaglio più alto rispetto a quello offerto dai parigini.

