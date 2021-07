Cagliari: Cragno è, come Vicario, in uscita e per sostituirlo in pole per la dirigenza sarda ci sarebbe Sirigu

Secondo quanto riportato da Torinogranata.it, il Cagliari continua a lavorare riguardo al futuro della porta. Alessio Cragno è, come Vicario, in uscita e per sostituirlo in pole per la dirigenza sarda ci sarebbe Salvatore Sirigu in scadenza con il Torino.

Su Sirigu nelle scorse settimane è stato segnalato anche un forte interesse della Juventus dove però avrebbe il ruolo di secondo portiere.

L’articolo Cragno in uscita: il nome in pole per sostituirlo è uno solo proviene da Cagliari News 24.