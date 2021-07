Sabato 3 luglio era arrivato a destinazione, alla stazione di Ferrara, ma ad attenderlo c’erano gli agenti della Polizia Ferroviaria: nel suo bagaglio quasi mezzo chilo tra hashish e marijuana, che gli è costato l’arresto.

L’uomo, un 34enne di nazionalità nigeriana, era partito da Bergamo con la “Freccia Orobica”, diretto nel centro estense, ma la Polizia lo stava monitorando in seguito a diverse segnalazioni e con l’aiuto del sistema di videosorveglianza.

Una volta fermato, l’uomo si è da subito mostrato nervoso e non ha saputo dare una spiegazione della sua presenza in città: nello zaino gli agenti hanno rinvenuto delle buste in cellophane che celavano due involucri con 300 grammi di marijuana e 107 grammi di hashish.

Arrestato, per lui il magistrato di turno ha disposto il trasferimento in carcere in attesa del processo per direttissima.