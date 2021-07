Ventiquattro anni compiuti a febbraio, uno Scudetto cucito sul petto in questa stagione e contro il Belgio è arrivato anche il suo sesto sigillo in maglia azzurra, il primo in questo Europeo. Nicolò Barella è ormai un punto fermo nello scacchiere tattico del Ct Mancini, in quel centrocampo italiano così tanto apprezzato anche fuori dai confini nazionali: “È bello ricevere così tanti complimenti – sottolinea Barella nella consueta conferenza stampa tenuta al Media Centre di Coverciano – perché a centrocampo svolgiamo un lavoro importante per la squadra, ma come abbiamo già evidenziato altre volte, la vera forza di questa Italia è il gru Source