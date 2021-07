Diego Godin rifiuta clamorosamente l’offerta del Cska Mosca. Il Faraone non molla la presa, vuole restare in Sardegna

Diego Godin non ha nessuna intenzione di abbandonare la Sardegna e, come riporta La Nuova Sardegna, ha deciso di rifiutare l’offerta del Cska Mosca: un biennale da quattro milioni a stagione.

Il Faraone, con questa scelta clamorosa, ha voluto strizzare l’occhio al Cagliari, facendo intendere quanto sia disposto a stringere i pugni e far durare a lungo un braccio di ferro che per la dirigenza rossoblù sarebbe tuttavia inutile visto l’ ingaggio ritenuto troppo oneroso per le casse della società.

L’accordo tra le parti, riferisce il quotidiano, potrà essere trovato al termine della Coppa America.

