Una bambina di dieci anni ieri sera a Lecce è precipitata dal balcone della sua abitazione al secondo piano. La piccola, che ha riportato alcune fratture, non è in pericolo di vita e al momento è ricoverata in rianimazione. A soccorrerla è stato un passante. E’ intervenuta la Polizia che indaga sull’accaduto.

A quanto si apprende, la bambina era nella sua cameretta con la sorellina più piccola. I loro genitori erano in cucina e non si sarebbero accorti di nulla. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, potrebbe essersi trattato dell’epilogo di un ‘tragico gioco’, perché sul balcone sarebbe stato trovato uno sgabello.

