Mercato professionisti, in pillole, 4 luglio SERIE A Frabotta – Roma 50% – Caccia aperta al sostituto di Spinazzola. Con la Juve c'era già un discorso aperto, che è stato rimesso in piedi nelle ultime ore. SERIE B Chievo-Zaffaroni 90% – Annuncio in arrivo per l'ex allenatore dell'Albinoleffe e contratto di un anno con il club di Luca Campedelli SERIE C Cheddira – Pescara 70% – Affare che viaggia a grandi passi verso la fumata bianca. A inizio settimana la probabile svolta