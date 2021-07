Mikel Oyarzabal, attaccante della Spagna, ha parlato in conferenza stampa di Chiellini e Bonucci verso il match con l’Italia

Intervenuto in conferenza stampa in vista di Italia Spagna, Mikel Oyarzabal ha parlato così di Chiellini e Bonucci, prossimo avversari della sua Nazionale in semifinale di Euro 2020. Di seguito riportate le dichiarazioni dell’attaccante della Real Sociedad.

«Penso di poterli superare e segnare un gol in più di loro. Hanno un livello alto, con giocatori di grande valore che militano in grandi squadre».

