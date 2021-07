Con il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Massimo Mazzoleni vediamo come si concluderà il weekend e come inizierà la prossima settimana.

ANALISI GENERALE

L’anticiclone europeo si indebolisce su Francia e Germania, mentre una linea temporalesca si avvicina alla regione Padano-alpina. Ne conseguirà un’incremento dell’instabilità sulla Lombardia che avrà il suo apice domenica. In seguito nuova fase stabile ed estiva fino a metà settimana.

Domenica 4 luglio 2021

Tempo Previsto: Dapprima su tutta la Lombardia nuvolosità irregolare a tratti intensa con brevi schiarite soprattutto nella notte ed in pianura: dal tardo mattino prime piogge o rovesci su Varesotto, Comasco, Lecchese, Val Brembana, Val Seriana ed Oltrepò Pavese, mentre altrove solo rari piovaschi. Dal pomeriggio su tutta la Lombardia molto nuvoloso con rovesci o temporali sparsi più frequenti ed importanti su Basso Bresciano, Cremonese e Mantovano. In serata maggiore variabilità e schiarite dall’Ovest.

Temperature: MIN in lieve flessione e comprese tra 16/19°C, fino a 20/21°C nei grandi centri urbani. MAX in diminuzione e comprese tra 24/29°C con valori più elevati su pianura Est.

Lunedì 5 luglio 2021

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino sulla pianura e sulla Lombardia Est in parte nuvoloso con schiarite più ampie a partire dall’alba: non escluso qualche banco di nebbia. Su Alpi e Prealpi (dal Verbano alle Orobie) cielo quasi sereno o poco nuvoloso: ovunque asciutto. Dal pomeriggio in pianura e su Oltrepò Pavese sereno o quasi sereno con alcuni passaggi di nubi in altitudine, su pedemontana, Prealpi e Valtellina poco nuvoloso con passaggi di nubi in altitudine e qualche annuvolamento cumuliforme: ovunque asciutto.

Temperature: MIN in lieve flessione e comprese tra 14/17°C, fino a 18/19°C nei grandi centri urbani. MAX in aumento e comprese tra 28/32°C con valori più elevati su Bassa Padana.

Martedì 6 luglio 2021



Tempo Previsto: Dapprima su tutta la Lombardia sereno o quasi sereno con alcuni passaggi di nubi in altitudine: asciutto. Dal pomeriggio su pianura e Oltrepò Pavese poco nuvoloso con modesto sviluppo di cumuli, mentre pedemontana, fascia prealpina, Valchiavenna e Valtellina in parte nuvoloso con attività cumuliforme, ma sempre senza precipitazioni.

Temperature: MIN in lieve aumento e comprese tra 16/19°C, fino a 20/21°C nei grandi centri urbani. MAX in lieve aumento e comprese tra 30/34°C con valori più elevati su pianura Est.