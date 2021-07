Sono 600, a oggi, i Sindaci che hanno aderito al Consiglio nazionale e alla successiva manifestazione convocata dall’Anci per mercoledì 7 luglio a Roma (dalle 10 alle 12 all’auditorium Angelicum di via Angelicum, 1 – zona Quirinale/Fori imperiali).

La riunione del Consiglio nazionale in presenza, la prima dall’inizio della pandemia, sarà dedicata soprattutto alle tutele e ad una maggiore dignità da riconoscere al ruolo dei Sindaci, temi sui quali ci sarà modo di confrontarsi ed elaborare proposte da far pervenire a Governo e Parlamento. L’obiettivo è quello di porre all’attenzione delle istituzioni le condizioni normative nelle quali oggi operano i Sindaci, e proporre soluzioni correttive che consentano loro di continuare a lavorare per le comunità in un clima di maggiore serenità.

Al termine della riunione i Primi cittadini sfileranno in corteo per consegnare al Governo il documento contenente le indicazioni emerse nel corso del Consiglio nazionale.

Tra i sindaci che hanno aderito, finora, c’è anche quello di Bergamo Giorgio Gori, che più volte, nei mesi e negli anni scorsi ha evidenziato le molte difficoltà a cui fanno fronte i Sindaci nello svolgere le proprie funzioni visto l’attuale quadro normativo.

Oltre a Gori, al presidente dell’Anci Antonio Decaro, sindaco di Bari, e al presidente del Consiglio nazionale, Enzo Bianco, si registrano sinora, fra le altre, le presenze di Beppe Sala (Milano), Chiara Appendino (Torino), Dario Nardella (Firenze), Mario Conte (Treviso), Federico Pizzarotti (Parma), Matteo Ricci (Pesaro), Valeria Mancinelli (Ancona), Salvo Pogliese (Catania), Andrea Gnassi (Rimini), Alessandro Ghinelli (Arezzo), Giuseppe Falcomatà (Reggio Calabria), Carlo Salvemini (Lecce), Alessandro Canelli (Novara), Matteo Biffoni (Prato), Federico Sboarina (Verona), Federico Borgna (Cuneo), Giuseppe Cassì (Ragusa), Damiano Coletta (Latina), Michele Conti (Pisa), Gianguido D’Alberto (Teramo), Alan Fabbri (Ferrara), Maurizio Dipietro (Enna), Diego Ferrara (Chieti), Gianluca Galimberti (Cremona), Mauro Gattinoni (Lecco), Sergio Giordani (Padova), Mario Guarente (Potenza), Leonardo Latini (Terni), Rinaldo Melucci (Taranto), Claudio Scajola (Imperia), Daniele Sinibaldi (Rieti), Alessandro Tambellini (Lucca), Antonfrancesco Vivarelli Colonna (Grosseto).