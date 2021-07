L’Italia sta scalando il ranking Fifa: dal 20° posto gli azzurri possono arrivare fino al podio. La classifica

Quando Mancini ha preso in mano l’Italia, eravamo esattamente al 20° posto (maggio 2018). Ad agosto 2018 addirittura 21°, il punto più basso della storia. Abbiamo cominciato l’Europeo un mese fa al 7°, rientrando nell’hit parade grazie alla striscia di successi. E ora?

La Gazzetta dello Sport spiega che conquistata la semifinale (contro i primi della classe), gli azzurri sono volati temporaneamente al quinto posto. E ora possono puntare al podio dove comanda sempre il Belgio insidiato, però, dal Brasile. Nessuno ha migliorato la propria classifica in questo Europeo come l’Italia. I cinque successi consecutivi sono valsi una novantina di punti. La situazione parziale è la seguente: 1° Belgio, 2° Brasile, 3° Francia, 4° Inghilterra, 5° Italia, 6° Argentina, 7° Spagna. Più staccati gli altri, dal Portogallo in giù.

I Diavoli Rossi distano un centinaio di punti ed è quindi impossibile superarli con la vittoria dell’Europeo. Soltanto il Brasile può insidiare il primato di Lukaku e De Bruyne. La Francia è ferma al terzo posto: la superiamo con due successi, mentre un risultato negativo contro gli spagnoli naturalmente ci ricaccerebbe indietro in classifica. In poche parole: vincendo l’Europeo, possiamo immaginare un Italia tra il secondo e il terzo posto (dipende dal Brasile). Perdendo, torneremmo probabilmente al punto di partenza: settimi.

L’articolo Ranking Fifa: nessuno ha migliorato la sua posizione come l’Italia proviene da Lazio News 24.