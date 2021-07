Cosa c’è dietro il dietro front di Maria Antonietta Ventura dalla candidatura alle regionali per il centrosinistra? Stamattina Enrico Fierro e Giovanni Tizian lo spiegano in un articolo su “Il Domani”. Nell’articolo si parla delle informative dei carabinieri che parlano dei rapporti tra la società di famiglia e aziende sospettate di connessione con con le cosche della ‘ndrangheta.

Nei documenti investigativi, acquisiti dal giornali, si parla di incontri ed intercettazioni tra l’ormai ex aspirante governatore e la famiglia Giardino, una famiglia sospettata di connessione con la ‘ndrangheta in Calabria e in Emilia Romagna.

Una situazione, quest’ultima, che va ad inasprire i torni del dibattito all’interno del centrosinistra, ancora, alla prese con la ricerca di un candidato da contrapporre a Roberto Occhiuto schierato dal centrodestra e al sindaco di Napoli, Luigi De Magistris.