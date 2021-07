di don Mario Colavita

È la terza volta che Gesù parla in una sinagoga. A dire il vero nelle altre due non è andato per niente bene.

La sinagoga nel mondo ebraico non era solo uno spazio di culto, essa fungeva anche come luogo di incontro e di formazione religiosa.

Nella prima fu interrotto perché quello che diceva era una novità che andava contro quello che dicevano le autorità.

Nella seconda ha così acceso gli animi che lo volevano uccidere perché ha guarito un uomo di sabato, proibito dalla legge. Sappiamo come Gesù nel suo insegnamento abbia sempre messo al primo posto il bene delle persone che la forza della legge. Per Gesù prima del sabato viene l’uomo, prima della legge e del rispetto viene l’importanza dell’uomo.

La terza volta è un disastro. A Nazaret ,tra i suoi compaesani Gesù viene respinto. Non lo capiscono, anzi sembra dare fastidio il suo parlare.

Per gli abitanti di Nazaret Gesù non diceva cose di Dio, lo equiparavano ad uno stregone, ad un mago che faceva segni strani, gettando discredito sulla sua persona.

Leggendo con attenzione il testo di Marco si nota una piccola sfumatura, mai gli abitanti di Nazaret nominano il nome di Gesù, lo chiamano il carpentiere, il figlio di Maria.

Gesù provoca scandalo soprattutto in coloro che conoscevano e interpretavano le scritture: scribi e farisei. Perché? il loro è un mondo piccolo come lo sono i nostri piccoli mondi religiosi in cui vige l’imperativo : “si è fatto sempre così” per cui ogni novità viene vista con sospetto e mette in crisi le proprie certezze.

Spesso nelle nostre parrocchie si sente dire “si è fatto sempre così” e giù pesanti giudizi su sacerdoti e vescovi che vogliono rinnovare una chiesa stanca e vecchia.

Rivolgendosi ai giovani papa Francesco ha detto: non dire mai “si è fatto sempre così” è un veleno. Questa logica e modo di pensare è un veleno dolce, perché tranquillizza l’anima e lascia come anestetizzato e non lascia camminare, questa logica del “si è fatto sempre così” invecchia la Chiesa!

Dinanzi all’incredulità degli abitanti di Nazaret, Gesù non può portare la novità, per questo è respinto.

Come non vedere oggi tanti cristiani che hanno perso il senso della fede e del credere. La vera crisi oggi della Chiesa è di fede è concentrata nell’atto di un credere che ha perso il suo smalto e la sua forza. Scriveva san Gregorio magno: “crede infatti davvero colui che mette in pratica con la vita la verità in cui crede”.