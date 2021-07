È operativo da ieri, 3 luglio, l’info point della Torretta Belvedere che si trova all’ingresso del Borgo Vecchio di Termoli.

Sarà gestito dai volontari della Pro Loco Micaela Calabrese, Lucia Micozzi, Arianna Monti, Giovanni Marininucci e con il supporto dei ragazzi del servizio civile universale: Marisa Casolino, Giulia Benvenuto, Giada Virgilio, Sara Di Tullio e Davide Dell’ Anna.

“I ragazzi del servizio civile universale – spiega Luciano Calignano, presidente della Pro Loco – utilizzeranno la torretta intitolata a Carlo Cappella anche per portare avanti il progetto 2021 – 2022 legato ai detti e al dialetto locale.

L’ info-point sarà aperto dalle ore 19 alle ore 24. Dal prossimo 15 luglio, inoltre, anche l’info-point della Pro Loco che si trova in via Dante resterà aperto al pubblico dalle 8,30 alle ore 13”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore al Turismo Michele Barile: “Siamo soddisfatti per il lavoro svolto insieme alla Pro Loco, con la riapertura dell’info-point della Torretta Belvedere turisti e residenti avranno un punto di riferimento in più per chiedere informazioni sulla nostra città”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero telefonico 324.8699522 oppure inviare una mail all’indirizzo prolocotermoli@libero.it